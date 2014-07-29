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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1687168816891690
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:24

Faceless
Трохи спізнився. 28.40, якщо приймете.
yurko81
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:19

31.01 - 28.28.
Если не примите - не обижусь )))
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:14

ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД
Пора бы уже поменять вывеску. :)
Striker
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Модератори: Ірина_, Модератор

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