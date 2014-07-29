RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1694169516961697
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:44

  AlexTk написав:То, что я нарушил правила - не спорю. Поэтому заранее был готов к тому, что мой прогноз не засчитают. Но есть разница в этих двух нарушениях. Такие нарушения, как случилось у меня, бывали у многих, и обычно не наказывались, видимо, потому, что случались неумышленно (по естественной человеческой забывчивости) и не имели целью получения явного преимущества.

Что касается Вашего нарушения - тут ситуация иная. Вы поменяли свой прогноз, поскольку посчитали, что с прежним прогнозом Вы точно не выиграете и изменили его с учетом моего прогноза так, чтобы у Вас оставались шансы на выигрыш.

Чтобы не было кривотолков, сразу скажу, что я также строю свои прогнозы с учетом прогнозов основных соперников. Эту практику ввел в свое время Чай, я пользуюсь ею, но при этом не нарушаю правила.
Я предлагал, чтобы прогнозы участников делали в личке, например, Faceless'а, и публиковались после истечения крайнего срока подачи прогнозов. Тогда участники, делающие прогнозы позже других, не получали бы преимущества. Но мое предложение не поддержали.
Свою точку зрения я изложил, с решением Модератора в нашем споре согласен, каким бы оно ни было :)

Извините, а чем отличается Ваш запоздалый прогноз в 16:19 следующего дня от моего? Вы получили 2 очень существенных преимущества:

1. Оставили прогноз самый последний.
2. Имели целый лишний день на принятие решения, тренд мог кардинально поменяться за этот день.

Вы ещё называете Ваше нарушение неумышленным? Я, например, подкорректировал свой прогноз в 5 утра! Межбанк в это время закрыт. Я получил лишь одно преимущество - сделал прогноз на основании вашего прогноза. А вы получили аж сразу 2 преимущества. Так что степень нарушения у нас примерно равная.

Вижу только один вариант разрешения ситуации - Ваш запоздалый прогноз не учитывается, мой измененный прогноз тоже не учитывается. А то получается, что Вам можно нарушать правила, за которые Вы так сильно тут выступаете, а другим нельзя? Двойные стандарты?

И вообще, то, что Вы забыли вовремя оставить прогноз - это исключительно Ваша проблема. За счёт забывчивости Вы получили преимущества над остальными. Это неправильно.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 15.02.20
Подякував: 563 раз.
Подякували: 984 раз.
 
Профіль
5
4
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Предлагаю другим участника опроса высказаться касательн осложившейся ситуации. Обычно я допускаю такие небольшие отступления, если никто не высказывается против. Но тут получается не просто спор "позволить не позволить", а и меняется сам рейтинг.
Потому как решит сообщество так и исправим
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28765
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1208 раз.
Подякували: 7002 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:28

  Striker написав:Извините, а чем отличается Ваш запоздалый прогноз в 16:19 следующего дня от моего? Вы получили 2 очень существенных преимущества:

1. Оставили прогноз самый последний.
2. Имели целый лишний день на принятие решения, тренд мог кардинально поменяться за этот день.

Вы ещё называете Ваше нарушение неумышленным? Я, например, подкорректировал свой прогноз в 5 утра! Межбанк в это время закрыт. Я получил лишь одно преимущество - сделал прогноз на основании вашего прогноза. А вы получили аж сразу 2 преимущества. Так что степень нарушения у нас примерно равная.

Вижу только один вариант разрешения ситуации - Ваш запоздалый прогноз не учитывается, мой измененный прогноз тоже не учитывается. А то получается, что Вам можно нарушать правила, за которые Вы так сильно тут выступаете, а другим нельзя? Двойные стандарты?

И вообще, то, что Вы забыли вовремя оставить прогноз - это исключительно Ваша проблема. За счёт забывчивости Вы получили преимущества над остальными. Это неправильно.

Конкурс длится уже довольно долго, и среди давних участников, наверно, нет таких, которые хотя бы раз не забыли вовремя дать прогноз. Не помню случая, чтобы эти запоздалые прогнозы не принимались.
Также не помню случая, чтобы кому-то разрешили изменить свой прогноз на следующий день (раньше не разрешалось менять прогнозы в принципе).
В футболе есть понятие "игра рукой" и "мяч попал в руку". Что есть нарушение решает судья.
AlexTk
2
 
Повідомлень: 488
З нами з: 08.09.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Я хоть и не участник на данный момент, но, так сказать на правах ветерана :mrgreen: , думаю, что обоим нужно дать медаль за первое место в квартале (что там те 24 сотых копейки разницы между победителями) и больше не допускать подобные ситуации (перепрогнозирование) либо же, наоборот, дать возможность участникам 1 раз менять прогноз в рамках дней, отведенных на дачу цифры.

п.с. слишком серьезно вы относитесь к этим медалькам. :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2852
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1400 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1694169516961697
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 02:41
4 23015
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 16:06
uaprofi
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 22:34
2 8333
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 10079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94233)
01.04.2021 18:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.