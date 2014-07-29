ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

AlexTk написав:

То, что я нарушил правила - не спорю. Поэтому заранее был готов к тому, что мой прогноз не засчитают. Но есть разница в этих двух нарушениях. Такие нарушения, как случилось у меня, бывали у многих, и обычно не наказывались, видимо, потому, что случались(по естественной человеческой забывчивости) и не имели целью получения явного преимущества.Что касается Вашего нарушения - тут ситуация иная. Вы поменяли свой прогноз, поскольку посчитали, что с прежним прогнозом Вы точно не выиграете и изменили его с учетом моего прогноза так, чтобы у Вас оставались шансы на выигрыш.Чтобы не было кривотолков, сразу скажу, что я также строю свои прогнозы с учетом прогнозов основных соперников. Эту практику ввел в свое время Чай, я пользуюсь ею, но при этом не нарушаю правила.Я предлагал, чтобы прогнозы участников делали в личке, например, Faceless'а, и публиковались после истечения крайнего срока подачи прогнозов. Тогда участники, делающие прогнозы позже других, не получали бы преимущества. Но мое предложение не поддержали.Свою точку зрения я изложил, с решением Модератора в нашем споре согласен, каким бы оно ни было