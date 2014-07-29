|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 01 кві, 2021 16:44
AlexTk написав:
То, что я нарушил правила - не спорю. Поэтому заранее был готов к тому, что мой прогноз не засчитают. Но есть разница в этих двух нарушениях. Такие нарушения, как случилось у меня, бывали у многих, и обычно не наказывались, видимо, потому, что случались неумышленно
(по естественной человеческой забывчивости) и не имели целью получения явного преимущества.
Что касается Вашего нарушения - тут ситуация иная. Вы поменяли свой прогноз, поскольку посчитали, что с прежним прогнозом Вы точно не выиграете и изменили его с учетом моего прогноза так, чтобы у Вас оставались шансы на выигрыш.
Чтобы не было кривотолков, сразу скажу, что я также строю свои прогнозы с учетом прогнозов основных соперников. Эту практику ввел в свое время Чай, я пользуюсь ею, но при этом не нарушаю правила.
Я предлагал, чтобы прогнозы участников делали в личке, например, Faceless'а, и публиковались после истечения крайнего срока подачи прогнозов. Тогда участники, делающие прогнозы позже других, не получали бы преимущества. Но мое предложение не поддержали.
Свою точку зрения я изложил, с решением Модератора в нашем споре согласен, каким бы оно ни было
Извините, а чем отличается Ваш запоздалый прогноз в 16:19
следующего дня от моего? Вы получили 2 очень существенных преимущества:
1. Оставили прогноз самый последний.
2. Имели целый лишний день на принятие решения, тренд мог кардинально поменяться за этот день.
Вы ещё называете Ваше нарушение неумышленным? Я, например, подкорректировал свой прогноз в 5 утра! Межбанк в это время закрыт. Я получил лишь одно преимущество - сделал прогноз на основании вашего прогноза. А вы получили аж сразу 2 преимущества. Так что степень нарушения у нас примерно равная.
Вижу только один вариант разрешения ситуации - Ваш запоздалый прогноз не учитывается, мой измененный прогноз тоже не учитывается. А то получается, что Вам можно нарушать правила, за которые Вы так сильно тут выступаете, а другим нельзя? Двойные стандарты?
И вообще, то, что Вы забыли вовремя оставить прогноз - это исключительно Ваша проблема. За счёт забывчивости Вы получили преимущества над остальными. Это неправильно.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1761
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 984 раз.
-
- Профіль
-
5
4
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:10
Предлагаю другим участника опроса высказаться касательн осложившейся ситуации. Обычно я допускаю такие небольшие отступления, если никто не высказывается против. Но тут получается не просто спор "позволить не позволить", а и меняется сам рейтинг.
Потому как решит сообщество так и исправим
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 28765
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1208 раз.
- Подякували: 7002 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:28
Striker написав:
Извините, а чем отличается Ваш запоздалый прогноз в 16:19
следующего дня от моего? Вы получили 2 очень существенных преимущества:
1. Оставили прогноз самый последний.
2. Имели целый лишний день на принятие решения, тренд мог кардинально поменяться за этот день.
Вы ещё называете Ваше нарушение неумышленным? Я, например, подкорректировал свой прогноз в 5 утра! Межбанк в это время закрыт. Я получил лишь одно преимущество - сделал прогноз на основании вашего прогноза. А вы получили аж сразу 2 преимущества. Так что степень нарушения у нас примерно равная.
Вижу только один вариант разрешения ситуации - Ваш запоздалый прогноз не учитывается, мой измененный прогноз тоже не учитывается. А то получается, что Вам можно нарушать правила, за которые Вы так сильно тут выступаете, а другим нельзя? Двойные стандарты?
И вообще, то, что Вы забыли вовремя оставить прогноз - это исключительно Ваша проблема. За счёт забывчивости Вы получили преимущества над остальными. Это неправильно.
Конкурс длится уже довольно долго, и среди давних участников, наверно, нет таких, которые хотя бы раз не забыли вовремя дать прогноз. Не помню случая, чтобы эти запоздалые прогнозы не принимались.
Также не помню случая, чтобы кому-то разрешили изменить свой прогноз на следующий день (раньше не разрешалось менять прогнозы в принципе).
В футболе есть понятие "игра рукой" и "мяч попал в руку". Что есть нарушение решает судья.
-
AlexTk
-
2
-
- Повідомлень: 488
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:31
Я хоть и не участник на данный момент, но, так сказать на правах ветерана
, думаю, что обоим нужно дать медаль за первое место в квартале (что там те 24 сотых копейки разницы между победителями) и больше не допускать подобные ситуации (перепрогнозирование) либо же, наоборот, дать возможность участникам 1 раз менять прогноз в рамках дней, отведенных на дачу цифры.
п.с. слишком серьезно вы относитесь к этим медалькам.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2852
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1400 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|