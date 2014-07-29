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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1696169716981699>
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:18

27.87 на 15.04
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:14

Шановні, нагадую, сьогодні останній день подачі прогнозу на 15 квітня.
10/9/9
 
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Пропозиція по збірці правил на першу сторінку:
1) Подача прогнозу на дві дати:
середина місяця - 15 число (у лютому 14 число);
останній день місяця.
2) Подача прогнозу протягом двох днів, на початку місяця це 1-2 число, в середині місяця - це 16-17 число (у лютому 15-16 число).
3) Курси фіксуються, один раз в 15:00 на вибрану дату, згідно таких джерел:
https://obmen.lviv.ua/
https://obmenka24.kiev.ua/
https://obmenka.od.ua/
https://obmenka.kharkov.ua/
https://obmen.dp.ua/
https://obmenka.vinnica.ua/
https://obmin.chernivtsi.ua/
http://obmen.zaporizhzhe.ua/
http://obmin.khmelnitskiy.ua/
ТАС безнал,
Альфа безнал.
Курси фіксуються або модератором, або будь-ким з постійних учасників (наприклад, тих, хто прийняв участь у 1 повному кварталі).
Якщо курси не були зафіксовані на 15:00 (всі учасники були зайняті), лише тоді допускається фіксація курсів пізніше, але не пізніше 18:00 того ж дня.
У випадку, якщо і на цей час не було кому зафіксувати курс, курси фіксуються наступного дня на 15:00 (в крайньому випадку в інший час, але не пізніше 18:00).
4) Пропуск туру - штрафні бали у турі нараховуються згідно формули визначеної Faceless.
5) Переможці визначаються на дату і на квартал.

6) Прогноз на дату подається 1 раз, зміна прогнозу - це участь у турі поза конкурсом, штрафні бали у турі нараховуються згідно формули визначеної Faceless.
7) Запізнення з подачею прогнозу - це участь у турі поза конкурсом, штрафні бали у турі нараховуються згідно формули визначеної Faceless.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:02

8 ) аргументація прогнозу - не обов'язкова, але дуже вітається.
9 ) критика прогнозу - не вітається (можна подумати про якесь покарання у вигляді штрафу чи просто в сад).
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:05

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clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:32

шото както скучно нет движняка
и давно нет
значит скоро будет - соответственно и курс должен быть соответствующий - 28,90
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

  uaprofi написав:шото както скучно нет движняка


движняк то как раз таки есть, и крайне нездоровый и необычный для любителей встречать дно в районе лета...
и ситуация на Донбассе и вообще достаточно напряженные.
Повторный за неделю выход на/за магическую цифру 28 должен по идее вызвать вполне резонный вопрос у гривнепатриотов - "шоЗаНах?".

28.15 на 15.04.21
Alex2007
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