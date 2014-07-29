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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:14
Шановні, нагадую, сьогодні останній день подачі прогнозу на 15 квітня.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:55
Пропозиція по збірці правил на першу сторінку:
1) Подача прогнозу на дві дати:
середина місяця - 15 число (у лютому 14 число);
останній день місяця.
2) Подача прогнозу протягом двох днів, на початку місяця це 1-2 число, в середині місяця - це 16-17 число (у лютому 15-16 число).
3) Курси фіксуються, один раз в 15:00 на вибрану дату, згідно таких джерел:
ТАС безнал,
Альфа безнал.
Курси фіксуються або модератором, або будь-ким з постійних учасників (наприклад, тих, хто прийняв участь у 1 повному кварталі).
Якщо курси не були зафіксовані на 15:00 (всі учасники були зайняті), лише тоді допускається фіксація курсів пізніше, але не пізніше 18:00 того ж дня.
У випадку, якщо і на цей час не було кому зафіксувати курс, курси фіксуються наступного дня на 15:00 (в крайньому випадку в інший час, але не пізніше 18:00).
4) Пропуск туру - штрафні бали у турі нараховуються згідно формули визначеної Faceless.
5) Переможці визначаються на дату і на квартал.
6) Прогноз на дату подається 1 раз, зміна прогнозу - це участь у турі поза конкурсом, штрафні бали у турі нараховуються згідно формули визначеної Faceless.
7) Запізнення з подачею прогнозу - це участь у турі поза конкурсом, штрафні бали у турі нараховуються згідно формули визначеної Faceless.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:02
8 ) аргументація прогнозу - не обов'язкова, але дуже вітається.
9 ) критика прогнозу - не вітається (можна подумати про якесь покарання у вигляді штрафу чи просто в сад).
Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:32
шото както скучно нет движняка
и давно нет
значит скоро будет - соответственно и курс должен быть соответствующий - 28,90
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
движняк то как раз таки есть, и крайне нездоровый и необычный для любителей встречать дно в районе лета...
и ситуация на Донбассе и вообще достаточно напряженные.
Повторный за неделю выход на/за магическую цифру 28 должен по идее вызвать вполне резонный вопрос у гривнепатриотов - "шоЗаНах?".
28.15 на 15.04.21
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