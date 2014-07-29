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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1696169716981699
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:27

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

28 на 15.04
Mayag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.9 на середину квітня
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:55

27.82
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:43

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:51

Додав зібрані правила на у перший пост теми (дещо трохи перефразував, але суть залишається тою, що була).
Щодо переможця останньго конкурсу. Почитав висловлювання форумчан, порадився з колегами, і між варіянтами "нагородити обох" або "передати нагороду тому, хто зайняв третє місце" врешті схилився до другого. Розумію, що у будь-якому разі хтось все одно може будти незадоволений чи ображений, але вважаю, що це буде найбільш справедливим вирішенням конфлікту. Шансів отримати чесно зароблену медаль буде ще чимало :lol:
То ж, мої вітання Housane.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:03

Faceless
Не погоджуюсь з таким рішенням, але хай воно буде на вашій совісті.

Вітаю Housane.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:09

Faceless
viewtopic.php?p=5201134#p5201134

Ви мій прогноз пропустили.
yurko81
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:39

  yurko81 написав:Faceless
viewtopic.php?p=5201134#p5201134

Ви мій прогноз пропустили.

Приношу вибачення
Faceless
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  #<1 ... 1696169716981699
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