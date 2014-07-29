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Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:27
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
28 на 15.04
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:53
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
27.9 на середину квітня
Додано: Вів 06 кві, 2021 15:51
Додав зібрані правила на у перший пост теми (дещо трохи перефразував, але суть залишається тою, що була).
Щодо переможця останньго конкурсу. Почитав висловлювання форумчан, порадився з колегами, і між варіянтами "нагородити обох" або "передати нагороду тому, хто зайняв третє місце" врешті схилився до другого. Розумію, що у будь-якому разі хтось все одно може будти незадоволений чи ображений, але вважаю, що це буде найбільш справедливим вирішенням конфлікту. Шансів отримати чесно зароблену медаль буде ще чимало
То ж, мої вітання Housane.
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:03
Faceless
Не погоджуюсь з таким рішенням, але хай воно буде на вашій совісті.
Вітаю Housane.
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:09
Faceless
viewtopic.php?p=5201134#p5201134
Ви мій прогноз пропустили.
Додано: Вів 06 кві, 2021 16:39
Приношу вибачення
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