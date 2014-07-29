ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу за другий квартал 2021: І місце - clientage з похибкою менше копійки! ІІ місце - Mayag з похибкою трохи більше 4 копійок ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 6 копійок
Прогнози на кінець квітня приймаються до кінця дня суботи, 17 числа
Ну не знаю, з одного боку, кажуть, що б'ються головою об 28,03. І інтервенти тікають з Одеси, чи то пак інвестори з овгз. З іншого, свято наближається, і не одне. Нехай буде перед святами, себто на 30-те число, 27,81.