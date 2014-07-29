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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1697169816991700
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:59

Зображення

Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу за другий квартал 2021:
І місце - clientage з похибкою менше копійки!
ІІ місце - Mayag з похибкою трохи більше 4 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 6 копійок

Прогнози на кінець квітня приймаються до кінця дня суботи, 17 числа
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Опять хорошо начинаю))) Но как всегда потом плохо заканчиваю :D Подожду еще с прогнозом, хотя чем больше думаю, тем меньше попадаю)))
Mayag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:55

27,80
yurko81
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:59

28.08 на 30.0421
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:48

Ну не знаю, з одного боку, кажуть, що б'ються головою об 28,03.
І інтервенти тікають з Одеси, чи то пак інвестори з овгз.
З іншого, свято наближається, і не одне.
Нехай буде перед святами, себто на 30-те число, 27,81.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:19

как Вам 28.50?

З.Ы.
это прогноз!
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:27

28.11
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 09:40

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.80
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27.92
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.96
tuxpuk
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