ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 15 кві, 2021 15:59
Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу за другий квартал 2021:
І місце -
clientage
з похибкою менше копійки!
ІІ місце -
Mayag
з похибкою трохи більше 4 копійок
ІІІ місце -
Faceless
з похибкою трохи менше 6 копійок
Прогнози на кінець квітня приймаються до кінця дня суботи, 17 числа
Faceless
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Додано: Чет 15 кві, 2021 20:46
Опять хорошо начинаю))) Но как всегда потом плохо заканчиваю
Подожду еще с прогнозом, хотя чем больше думаю, тем меньше попадаю)))
Mayag
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:55
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:59
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:48
Ну не знаю, з одного боку, кажуть, що б'ються головою об 28,03.
І інтервенти тікають з Одеси, чи то пак інвестори з овгз. З іншого, свято наближається, і не одне. Нехай буде перед святами, себто на 30-те число, 27,81.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:19
как Вам
28.50? З.Ы. это прогноз!
uaprofi
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