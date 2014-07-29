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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1698169917001701
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 12:54

27.99 на 30.04
Housane
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:53

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

28.0 на кінець квітня.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:58

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sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 21:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

28.05 на кінець квітня
Faceless
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