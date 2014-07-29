ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

28,10
на 15.05.21г.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 22:39
Люди! почему никто не верит в бурный рост?
вернее многие верят и видят несоответствия цен и курса, видят что у нас на полках магазинов обосновались немецкие, польские, итальянские сыры. колбаса и хамон и даже шоколад из ЕС и всё это уже иногда ниже цен наших производителей.
почему бы не 28,50? чтобы как-то всё выровнять?
Короче верую в 28.50 в ближайшее время!
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