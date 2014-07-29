ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

28,10
на 15.05.21г.
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Додано: Пон 03 тра, 2021 22:39
Люди! почему никто не верит в бурный рост?
вернее многие верят и видят несоответствия цен и курса, видят что у нас на полках магазинов обосновались немецкие, польские, итальянские сыры. колбаса и хамон и даже шоколад из ЕС и всё это уже иногда ниже цен наших производителей.
почему бы не 28,50? чтобы как-то всё выровнять?
Короче верую в 28.50 в ближайшее время!
Додано: Вів 04 тра, 2021 08:35
А я подекуди бачу невідповідність цін і якості товарів файних українських брендів.
Коли за ту ж ціну:
- файний український бренд постачає китайський хлам, який не відповідає заявленим характеристикам;
- а іноземний бренд (китайського походження) постачає високоякісний товар.
Коли бачу таке, у мене просто ШОК.
От так, вибираєш товар серед сотень таких однакових файних українських брендів, а потім розумієш, що все то, вибачте, файно-лайно (закупили дешевий ноунейм, який раніше тут продавали задешево як ноунейм, але потім зметикували - наліпили файно-бренд і зарядили європейську ціну, і може ще трохи файно-реклами, щоб краще хавали).
Я патріот, але це ж не означає, що я маю їсти файно-лайно.
Чи вирівняється якість при зростанні курсу в 2 рази?
Ні, не вирівняється. Але ціна в гривнях зросте в 2 рази.
Чи додасться совісті в файних українських брендів?
Ні, не додасться.
Чи маю я вірувати в курс 56? Ні, не маю!
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