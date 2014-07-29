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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1700170117021703
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 20:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Зображення
Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за другий квартал 2021:
І місце - yurko81 з похибкою менше 5 копійок
ІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 11 копійок
ІІІ місце - sergikkc007 з похибкою трохи менше 13 копійок

Прогнози на кінець травня до кінця сьогоднішнього дня, але, зважуючи на активність, дропускаю що може й до кінця наступного дня

На кінець місяця - 27,65
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:03

Striker

безликий украл у меня победу...больше с шулером не играю :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:17

  prodigy написав:безликий украл у меня победу...больше с шулером не играю :mrgreen:

:D
Удалил своё прошлое сообщение, нет смысла кому-то что-то доказывать в этой теме.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:28

  Faceless написав:...
Прогнози на кінець травня до кінця сьогоднішнього дня, але, зважуючи на активність, допускаю що може й до кінця наступного дня...


Думаю, не правильно міняти правила гри під час гри. Це знов може привести до суперечок при визначенні 1-го місця. Як вже було раніше.

з.і.
Причиною суперечок у попередньому кварталі якраз і стало те,
що учасники придумали свої правила які суперечили одне одному.
І думаю, в тій ситуації цілком правильно було просто розрубати Гордіїв вузол. А не вишукувати хто не правий більше, а хто менше.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:38

А сьогодні цікавий день.
Пробили 27,5 і вже 27,44. Такими темпами, якщо нічого не завадить, на кінець місяця може бути ще нижче, 27,0-27,3.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:11

27.7 на конец месяца
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

гривня уже никому неинтересна судя по количеству прогнозов :mrgreen: :mrgreen:

то ли все забили, поскольку по уши в зеленке

то ли все забили поскольку вера в вечную стабильность и гривнеукрепляж как в эпоху па5, па8. а вот тут зверек обычно и подкрадывается незаметно но внезапно.
:roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:21

Alex2007

А я например продолжаю верить в лучшие времена для доллара - даёшь 28,50!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:Striker

безликий украл у меня победу...больше с шулером не играю :mrgreen:
Я ошибся где-то?
Faceless
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  #<1 ... 1700170117021703
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