ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за другий квартал 2021: І місце - yurko81 з похибкою менше 5 копійок ІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 11 копійок ІІІ місце - sergikkc007 з похибкою трохи менше 13 копійок
Прогнози на кінець травня до кінця сьогоднішнього дня, але, зважуючи на активність, дропускаю що може й до кінця наступного дня
Faceless написав:... Прогнози на кінець травня до кінця сьогоднішнього дня, але, зважуючи на активність, допускаю що може й до кінця наступного дня...
Думаю, не правильно міняти правила гри під час гри. Це знов може привести до суперечок при визначенні 1-го місця. Як вже було раніше.
з.і. Причиною суперечок у попередньому кварталі якраз і стало те, що учасники придумали свої правила які суперечили одне одному. І думаю, в тій ситуації цілком правильно було просто розрубати Гордіїв вузол. А не вишукувати хто не правий більше, а хто менше.