RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1701170217031704
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 14:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ТАС 27.50
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29155
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1221 раз.
Подякували: 7088 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:15

на 15.06.21г.
27,75
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5285
З нами з: 13.09.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:43

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Прогнози на середину червня приймаються до кінця завтрашнього дня
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29155
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1221 раз.
Подякували: 7088 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 09:47

27.39 на 15.06
Housane
1
 
Повідомлень: 42
З нами з: 02.03.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 10:55

З одного боку наче штиль.
А з іншого, коли ж ще вниз, як не тепер?
Нехай 27,27.
10/9/9
 
Повідомлень: 449
З нами з: 10.09.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 12:33

Faceless
15.06 - 27.30
01.07 - 27.15
yurko81
1
 
Повідомлень: 106
З нами з: 22.06.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:11

27.25 на 15.06
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 08.09.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 13:13

27,22 на 15.06
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 21.04.20
Подякував: 93 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1701170217031704
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Housane і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 02:41
4 23207
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 лип, 2020 16:06
uaprofi
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 22:34
2 8552
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 10361
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.