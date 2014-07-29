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Додано: Пон 31 тра, 2021 14:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
ТАС 27.50
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:43
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Прогнози на середину червня приймаються до кінця завтрашнього дня
Додано: Сер 02 чер, 2021 10:55
З одного боку наче штиль.
А з іншого, коли ж ще вниз, як не тепер?
Нехай 27,27.
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