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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 31 тра, 2021 14:51
ТАС 27.50
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Faceless
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:15
на 15.06.21г.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 01 чер, 2021 13:43
Прогнози на середину червня приймаються до кінця завтрашнього дня
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Faceless
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Додано: Сер 02 чер, 2021 09:47
27.39 на 15.06
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Housane
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Додано: Сер 02 чер, 2021 10:55
З одного боку наче штиль.
А з іншого, коли ж ще вниз, як не тепер?
Нехай 27,27.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 12:33
Faceless
15.06 - 27.30
01.07 - 27.15
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yurko81
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:11
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vovakwasov
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Додано: Сер 02 чер, 2021 23:08
Чуть не забыл, и таки чуть опоздал
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