Альфа 27.08
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Додано: Вів 15 чер, 2021 15:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Альфа 27.08
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:35
Приношу вибачення, що давно не публікував результати. Були певні складнощі
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за другий квартал 2021:
І місце - Mayag та Housane з похибкою менше 2 копійок
ІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 6 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 17 копійок
Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за другий квартал 2021:
(курси ТАСу забули зафіксувати, тому думаю на цей раз без них)
І місце - sergikkc007 з похибкою трохи менше 20 копійок
ІІ місце - vovakwasov з похибкою трохи менше 23 копійок
ІІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 25 копійок
Прогнози на кінець червня приймаються до кінця сьогоднішнього дня
П.С, Мій прогноз - 27.05. Думаю, ще раз спробуємо вниз сходити
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