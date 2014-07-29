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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1702170317041705
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

https://obmen.lviv.ua/ 26.98
https://obmenka24.kiev.ua/ 27.04
https://obmenka.od.ua/ 26.96
https://obmenka.kharkov.ua/ 27.05
https://obmen.dp.ua/ 27.05
https://obmenka.vinnica.ua/ 27.05
https://obmin.chernivtsi.ua/ 26.92
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27.05
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27.05
Альфа 27.08
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:35

Приношу вибачення, що давно не публікував результати. Були певні складнощі

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за другий квартал 2021:
І місце - Mayag та Housane з похибкою менше 2 копійок
ІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 6 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 17 копійок


Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за другий квартал 2021:
(курси ТАСу забули зафіксувати, тому думаю на цей раз без них)
І місце - sergikkc007 з похибкою трохи менше 20 копійок
ІІ місце - vovakwasov з похибкою трохи менше 23 копійок
ІІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 25 копійок

Прогнози на кінець червня приймаються до кінця сьогоднішнього дня

П.С, Мій прогноз - 27.05. Думаю, ще раз спробуємо вниз сходити

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 19:23

Хотілося б якомога дешевше,
але якийсь незрозумілий движняк вгору...
Нехай 27,09.
10/9/9
 
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26.98 на 30.06
Housane
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:05

27.40
на конец месяца
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.10 на 30.06
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:42

27.17 на 30.06
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:58

27.45 на 30.06.2021
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:37

  sergikkc007 написав:27.45 на 30.06.2021


ставки принимались до конца дня 17.06.
поэтому не зачет :roll:
Игорь Алексеевич
 
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