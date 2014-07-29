|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:03
-
Mayag
-
-
- Повідомлень: 104
- З нами з: 09.01.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:41
ТАС 27.30
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29372
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1234 раз.
- Подякували: 7141 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор