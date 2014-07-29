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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1703170417051706
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

https://obmen.lviv.ua/ 27.21
https://obmenka24.kiev.ua/ 27.26
https://obmenka.od.ua/ 27.25
https://obmenka.kharkov.ua/ 27.30
https://obmen.dp.ua/ 27.25
https://obmenka.vinnica.ua/ 27.27
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27.22
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27.25
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27.25
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 16:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ТАС 27.30
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