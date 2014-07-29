Альфа 27.32
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Додано: Сер 30 чер, 2021 16:03
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Альфа 27.32
Додано: Сер 30 чер, 2021 16:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
ТАС 27.30
Додано: Чет 01 лип, 2021 18:16
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - uaprofi з похибкою трохи більше 9 копійок
ІІ місце - yurko81з похибкою трохи більше 11 копійок
ІІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою менше 14 копійок
Переможець за абсолютним рейтингом за другий квартал 2021 - Mayag з середньою похибкою 10,97 копійки.
ІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 14 копійок
ІІІ місце - Facelessз похибкою трохи більше 19 копійок
Медаль для Mayag буде найближчим часом.
Всім дякую за участь
Прогнози на 15.07 приймаються до кінця дня 02.07
Додано: П'ят 02 лип, 2021 17:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
27.50 на 15.07
А если заранее написать, потом поменять можно? Улетаю на отдых, не факт что будет норм инет, да и не факт, что буду в адеквате
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