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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1704170517061707
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:16

27.30
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:35

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27,18
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:21

на 15.07.
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sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:55

https://obmen.lviv.ua/ 27.26
https://obmenka24.kiev.ua/ 27.28
https://obmenka.od.ua/ 27.27
https://obmenka.kharkov.ua/ 27.30
https://obmen.dp.ua/ 27.35
https://obmenka.vinnica.ua/ 27.29
https://obmin.chernivtsi.ua/ 27.25
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27.30
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27.28
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Альфа 27.30
ТАС - 27.35
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:50

на 31.07.
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Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:05

Зображення

Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце - Striker з похибкою менше копійки
ІІ місце - yurko81з похибкою трохи більше 9 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 10 копійок

Прогнози на кінець липня приймаються до кінця завтрашнього дня, 17.07

Мій прогноз залишу незмінним - 27.19, думаю, буде повільне укріплення гривні
Faceless
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  #<1 ... 1704170517061707
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