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Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
27,18
Додано: Чет 15 лип, 2021 14:55
Додано: Чет 15 лип, 2021 15:31
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Альфа 27.30
ТАС - 27.35
Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:05
Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце - Striker з похибкою менше копійки
ІІ місце - yurko81з похибкою трохи більше 9 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 10 копійок
Прогнози на кінець липня приймаються до кінця завтрашнього дня, 17.07
Мій прогноз залишу незмінним - 27.19, думаю, буде повільне укріплення гривні
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:31
не очікував такий курс на 15-те,
ок, зроблю поправку на 31-ше,
27,459 нехай
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