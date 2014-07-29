народ! несмотря на лето нужно голосовать и давать прогнозы)
напоминаю что прогнозы принимаются только до конца текущего дня.
Активнее пожалуйста! Хватит валятся на пляже или сапать картоху)
А мой прогноз 27,35 на конец месяца
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Додано: Суб 17 лип, 2021 17:22
народ! несмотря на лето нужно голосовать и давать прогнозы)
напоминаю что прогнозы принимаются только до конца текущего дня.
Активнее пожалуйста! Хватит валятся на пляже или сапать картоху)
А мой прогноз 27,35 на конец месяца
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:16
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
27.2 на 31.07
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