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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1706170717081709>
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 17:22

народ! несмотря на лето нужно голосовать и давать прогнозы)
напоминаю что прогнозы принимаются только до конца текущего дня.
Активнее пожалуйста! Хватит валятся на пляже или сапать картоху)

А мой прогноз 27,35 на конец месяца
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 18:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.2 на 31.07
Mayag
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 15:19

https://obmen.lviv.ua/ 26,90
https://obmenka24.kiev.ua/ 26,93 (Дмитрівська)
https://obmenka.od.ua/ 26,93
https://obmenka.kharkov.ua/ 27,00
https://obmen.dp.ua/ 27,00
https://obmenka.vinnica.ua/ 26,93
https://obmin.chernivtsi.ua/ 26,86
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 27,00
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26,95
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 15:24

Увірував в повільний укріпляж.
Нехай 26,72 на 15-те.
Буде ще менше - я не проти.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 18:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Ну тре додати ще курс онлайн
Альфа 26,92
ТАС 26,85
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 11:21

Зображення

Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце - Faceless з похибкою трохи менше 26 копійок
ІІ місце - Mayagз похибкою трохи менше 27 копійок
ІІІ місце - Housane з похибкою трохи менше 39 копійок

Прогнози на кінець липня приймаються до кінця дня, 02/08

Мій прогноз - 26.81, "повільно віруємо в ревальвацію", але думаю це ненадово
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26,90 на 15 серпня
yurko81
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 15:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.90 на 15.08
Mayag
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 21:01

26.95
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:19

https://obmen.lviv.ua/ 26.79
https://obmenka24.kiev.ua/ 26.78
https://obmenka.od.ua/ 26.84
https://obmenka.kharkov.ua/ 26.85
https://obmen.dp.ua/ 26.85
https://obmenka.vinnica.ua/ 26.80
https://obmin.chernivtsi.ua/ 26.83
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 26.83
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26.82
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