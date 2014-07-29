народ! несмотря на лето нужно голосовать и давать прогнозы)
напоминаю что прогнозы принимаются только до конца текущего дня.
Активнее пожалуйста! Хватит валятся на пляже или сапать картоху)
А мой прогноз 27,35 на конец месяца
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Додано: Суб 17 лип, 2021 17:22
народ! несмотря на лето нужно голосовать и давать прогнозы)
напоминаю что прогнозы принимаются только до конца текущего дня.
Активнее пожалуйста! Хватит валятся на пляже или сапать картоху)
А мой прогноз 27,35 на конец месяца
Додано: Суб 17 лип, 2021 18:16
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
27.2 на 31.07
Додано: Нед 01 сер, 2021 15:19
Додано: Нед 01 сер, 2021 15:24
Увірував в повільний укріпляж.
Нехай 26,72 на 15-те.
Буде ще менше - я не проти.
Додано: Нед 01 сер, 2021 18:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Ну тре додати ще курс онлайн
Альфа 26,92
ТАС 26,85
Додано: Пон 02 сер, 2021 11:21
Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце - Faceless з похибкою трохи менше 26 копійок
ІІ місце - Mayagз похибкою трохи менше 27 копійок
ІІІ місце - Housane з похибкою трохи менше 39 копійок
Прогнози на кінець липня приймаються до кінця дня, 02/08
Мій прогноз - 26.81, "повільно віруємо в ревальвацію", але думаю це ненадово
Додано: Пон 02 сер, 2021 15:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26,90 на 15 серпня
Додано: Пон 02 сер, 2021 15:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26.90 на 15.08
Додано: Нед 15 сер, 2021 15:19
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