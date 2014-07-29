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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:20
тас 26,73
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:06
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Ірина_
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