ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

тас 26,73
альфа 26,80
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:01
Прогноз подається на останній день місяця, якщо шо.
Щоб потім не було питань, чому фіксували 31 серпня, а не 1 вересня.
Додано: Пон 16 сер, 2021 22:07
З одного боку:
- у експортерів наче мають надходити у.о.,
- МВФ наче зробить подарунок.
З іншого боку:
- валюта потрібна для погашення боргів,
- бізнес в долар як діти в школу.
Гадаю, шальки можуть схилитися в бік долара.
Тому 27,00 на кінець місяця.
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