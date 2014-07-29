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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1706170717081709
Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 15:20

тас 26,73
альфа 26,80
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 12:06

26.60 на 1 вересня
yurko81
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:01

Прогноз подається на останній день місяця, якщо шо.
Щоб потім не було питань, чому фіксували 31 серпня, а не 1 вересня. :)
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:07

З одного боку:
- у експортерів наче мають надходити у.о.,
- МВФ наче зробить подарунок.
З іншого боку:
- валюта потрібна для погашення боргів,
- бізнес в долар як діти в школу.

Гадаю, шальки можуть схилитися в бік долара.

Тому 27,00 на кінець місяця.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:13

26.95
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 22:26

А мой прогноз 27,50 на конец месяца
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 23:02

Зображення

Поздоровляємо переможців III етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце - Faceless з похибкою менше копійки
ІІ місце - Mayagта yurko81 з похибкою трохи менше 9 копійок
ІІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи менше 10 копійок

Прогнози на кінець липня приймаються до кінця наступного дня, 17/08

Мій прогноз - 26.76
Faceless
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Модератор
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 11:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.9 на 31.08
Mayag
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