ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 15 сер, 2021 15:20
тас 26,73
альфа 26,80
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Додано: Пон 16 сер, 2021 12:06
26.60 на 1 вересня
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:01
Прогноз подається на останній день місяця, якщо шо.
Щоб потім не було питань, чому фіксували 31 серпня, а не 1 вересня.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:07
З одного боку:
- у експортерів наче мають надходити у.о., - МВФ наче зробить подарунок. З іншого боку: - валюта потрібна для погашення боргів, - бізнес в долар як діти в школу. Гадаю, шальки можуть схилитися в бік долара. Тому 27,00 на кінець місяця.
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Додано: Пон 16 сер, 2021 22:26
А мой прогноз
27,50 на конец месяца
uaprofi
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Додано: Пон 16 сер, 2021 23:02
Поздоровляємо переможців III етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце -
Faceless
з похибкою менше копійки
ІІ місце -
Mayag
та
yurko81
з похибкою трохи менше 9 копійок
ІІІ місце -
10/9/9
з похибкою трохи менше 10 копійок
Прогнози на кінець липня приймаються до кінця наступного дня, 17/08
Мій прогноз - 26.76
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