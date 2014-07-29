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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1707170817091710
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:35

27.35 на 15.09
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 19:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

В ближайшее время выложу табличку. Напоминаю, прогнозы принимаются ло конца дня 02 сентября
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.10 на середину вересня.
yurko81
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:30

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15 число
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27,17 на середину вересня
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

27.10 на 15.09
Mayag
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