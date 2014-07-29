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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 31 сер, 2021 19:35
27.35 на 15.09
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 31 сер, 2021 19:37
В ближайшее время выложу табличку. Напоминаю, прогнозы принимаются ло конца дня 02 сентября
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Faceless
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Додано: Сер 01 вер, 2021 09:57
27.10 на середину вересня.
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yurko81
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:30
26.6
15 число
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proftpd66
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:01
27,17 на середину вересня
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:34
27.10 на 15.09
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Mayag
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Додано: Чет 02 вер, 2021 19:31
27,18 чи що.
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Додано: Чет 02 вер, 2021 20:46
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