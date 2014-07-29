ТАС безнал 26.70
Альфа безнал 26.76
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:34
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
За загальними правилами прогнози приймають до кінця сьогоднішнього дня, але думаю якщо хтось на 1 день запізниться то не проблема
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:22
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26.78 на 30.09
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