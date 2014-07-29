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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1708170917101711
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:50

ТАС безнал 26.70
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

За загальними правилами прогнози приймають до кінця сьогоднішнього дня, але думаю якщо хтось на 1 день запізниться то не проблема
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:01

Faceless
26.90 на 30 вересня
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:22

Зображення

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 15 копійок
ІІ місце - Mayagта yurko81 з похибкою трохи менше 35 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 42 копійок

На кінець вересня - 26.76
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:23

26.82 на чергову дату нехай
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.78 на 30.09
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