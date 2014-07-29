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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1708170917101711
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:50

ТАС безнал 26.70
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

За загальними правилами прогнози приймають до кінця сьогоднішнього дня, але думаю якщо хтось на 1 день запізниться то не проблема
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:01

Faceless
26.90 на 30 вересня
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:22

Зображення

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце - proftpd66 з похибкою трохи більше 15 копійок
ІІ місце - Mayagта yurko81 з похибкою трохи менше 35 копійок
ІІІ місце - Faceless з похибкою трохи менше 42 копійок

На кінець вересня - 26.76
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:23

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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.78 на 30.09
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:46

  Faceless написав:За загальними правилами прогнози приймають до кінця сьогоднішнього дня, але думаю якщо хтось на 1 день запізниться то не проблема

Давайте все-таки притримуватись правил і фіксувати прогноз так, як це було обумовлено раніше. Хто не встиг - це проблеми виключно цієї людини і не треба робити ніяких виключень.
2) На подачу прогнозу на чергову дату дається дві повні доби, наступні за попередньою датою прогнозу (як виключення, період може бути збільшений для перших днів січня за попереднім повідомленням).
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:51

  Striker написав:
  Faceless написав:За загальними правилами прогнози приймають до кінця сьогоднішнього дня, але думаю якщо хтось на 1 день запізниться то не проблема

Давайте все-таки притримуватись правил і фіксувати прогноз так, як це було обумовлено раніше. Хто не встиг - це проблеми виключно цієї людини і не треба робити ніяких виключень.
2) На подачу прогнозу на чергову дату дається дві повні доби, наступні за попередньою датою прогнозу (як виключення, період може бути збільшений для перших днів січня за попереднім повідомленням).

На фоні загальної тиші я це написав на випадок, якщо й сьогодні ніхто нічого не напише
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:54

  Faceless написав:На фоні загальної тиші я це написав на випадок, якщо й сьогодні ніхто нічого не напише

Ті, кому треба - вже відписались. Я розумію, що хтось може забув, але це нічого не змінює. Якщо є правила, то їх треба притримуватись, щоб не було більше ніяких спірних ситуацій в майбутньому.

п.с. треба буде наступного кварталу, перед початком конкурсу, зробити повідомлення в Валютній темі, може з'явиться більше бажаючих прийняти участь в конкурсі. Бо якось невесело, коли активну участь приймають тільки 5 людей.
Striker
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  #<1 ... 1708170917101711
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