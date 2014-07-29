ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:50
ТАС безнал 26.70
Альфа безнал 26.76
10/9/9
Повідомлень: 465
З нами з: 10.09.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:34
За загальними правилами прогнози приймають до кінця сьогоднішнього дня, але думаю якщо хтось на 1 день запізниться то не проблема
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30013
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7253 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:01
Faceless 26.90 на 30 вересня
yurko81
1
Повідомлень: 115
З нами з: 22.06.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:22
Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за ІІІ квартал 2021:
І місце -
proftpd66
з похибкою трохи більше 15 копійок
ІІ місце -
Mayag
та
yurko81
з похибкою трохи менше 35 копійок
ІІІ місце -
Faceless
з похибкою трохи менше 42 копійок
На кінець вересня - 26.76
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30013
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7253 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:23
26.82 на чергову дату нехай
10/9/9
Повідомлень: 465
З нами з: 10.09.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 16:37
26.78 на 30.09
Mayag
1
Повідомлень: 110
З нами з: 09.01.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:46
Faceless написав:
За загальними правилами прогнози приймають до кінця сьогоднішнього дня, але думаю якщо хтось на 1 день запізниться то не проблема
Давайте все-таки притримуватись правил і фіксувати прогноз так, як це було обумовлено раніше. Хто не встиг - це проблеми виключно цієї людини і не треба робити ніяких виключень.
2) На подачу прогнозу на чергову дату дається дві повні доби, наступні за попередньою датою прогнозу (як виключення, період може бути збільшений для перших днів січня за попереднім повідомленням).
Striker
Повідомлень: 2325
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 3192 раз.
Профіль
23
11
22
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:51
Striker написав: Faceless написав:
За загальними правилами прогнози приймають до кінця сьогоднішнього дня, але думаю якщо хтось на 1 день запізниться то не проблема
Давайте все-таки притримуватись правил і фіксувати прогноз так, як це було обумовлено раніше. Хто не встиг - це проблеми виключно цієї людини і не треба робити ніяких виключень.
2) На подачу прогнозу на чергову дату дається дві повні доби, наступні за попередньою датою прогнозу (як виключення, період може бути збільшений для перших днів січня за попереднім повідомленням).
На фоні загальної тиші я це написав на випадок, якщо й сьогодні ніхто нічого не напише
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30013
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7253 раз.
Профіль
7
2
3
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:54
Faceless написав:
На фоні загальної тиші я це написав на випадок, якщо й сьогодні ніхто нічого не напише
Ті, кому треба - вже відписались. Я розумію, що хтось може забув, але це нічого не змінює. Якщо є правила, то їх треба притримуватись, щоб не було більше ніяких спірних ситуацій в майбутньому.
п.с. треба буде наступного кварталу, перед початком конкурсу, зробити повідомлення в Валютній темі, може з'явиться більше бажаючих прийняти участь в конкурсі. Бо якось невесело, коли активну участь приймають тільки 5 людей.
Striker
Повідомлень: 2325
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1830 раз.
Подякували: 3192 раз.
Профіль
23
11
22
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор