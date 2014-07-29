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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1709171017111712
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:29

26.95 на 30.09
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:56

даёшь 27.00 на конец сентября
uaprofi
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