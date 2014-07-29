реклама
RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Войти через:
Google
Facebook
Реєстрація
Запам'ятати мене
Я забув свій пароль
Головна
Учасники
Пошук
FAQ
Правила
Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
+
Додати
тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
#
<
1
...
1709
1710
1711
1712
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:29
26.95 на 30.09
Striker
Повідомлень:
2326
З нами з:
15.02.20
Подякував:
1831
раз.
Подякували:
3198
раз.
Профіль
23
11
22
Відповісти
Цитата
Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:56
даёшь
27.00
на конец сентября
uaprofi
Повідомлень:
4911
З нами з:
21.04.11
Подякував:
694
раз.
Подякували:
467
раз.
Профіль
Вебсайт
Відповісти
Цитата
Додано: П'ят 17 вер, 2021 20:50
26.6 на 30.09
Housane
1
Повідомлень:
47
З нами з:
02.03.20
Подякував:
11
раз.
Подякували:
2
раз.
Профіль
Відповісти
Цитата
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:04
26.85 на 30.09
Patrick
Повідомлень:
1192
З нами з:
18.09.13
Подякував:
3305
раз.
Подякували:
1663
раз.
Профіль
1
1
Відповісти
Цитата
#
<
1
...
1709
1710
1711
1712
Форум:
Оберіть форум
------------------
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
Вибір редакції
Найбільш цікаве на форумі
Всі опитування від Finance.ua
Персональні Фінанси
Акційні пропозиції банків та компаній
Лайфхаки. Корисні поради
Кредити в банках та мікрокредити
Банківські депозити
Страхування
Туризм - подорожі Україною та світом
Ринок нерухомості
Кредитні та платіжні картки
Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Банки Банкрути
Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане)
Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні)
Персональні інвестиції
Рейтинг українських забудовників
Валюта
Валютний ринок
Курси валют у твоєму місті
Forex
Залучення та розміщення коштів
Залучення коштів
Розміщення коштів
Інше розміщення вільних коштів та активів
ПІФи, КІФи, ВІФи та інші
Кредитні спілки та інше
Банківські метали та Інвестиційні монети
Ринок банківських металів
Ринок інвестиційних монет
Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше
Міжнародний фондовий ринок
Фондовий ринок
Основи інвестування
Аналітика
Галузі та Емітенти
Інтернет-трейдинг
Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше
Пенсійна реформа
Податки та Оподаткування, Державний бюджет
Державний бюджет України
Макроекономіка України. Політика та гроші
Політика та гроші
Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги
ФінТех та Платіжні системи
Ринок банківських послуг
Світова економіка
Обговорення статей
Відео-новини
Автомобілі в Україні та світі
Галузі економіки
Нумізматика та Боністика
Фінансові афери та кримінал
Інше/Різне/Цікаве
Ф'ючерси та Опціони
Аудит та бухгалтерський облік
Тлумачення економічних термінів (народне)
Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо)
Форуми Дяді Саші та інших авторів
Підсумки: енергетика
Підсумки: світовий фондовий ринок
Підсумки: валюта
Підсумки: прогнози
Персональні теми форумчан
Обираємо новобудови у передмісті Києва
Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко
Страсті по Сахаліну
Ринок праці: резюме, вакансії та освіта
Вакансії
Резюме
Де і Як шукати роботу?
Експертна думка
Інші питання про роботу
Трудові правовідносини
Освіта в Україні та світі
Портал Finance.UA: підтримка, події, новини
Підтримка і супровід (SUPPORT)
Конкурси на Finance.UA
Новини Finance.UA
Інтернет-маркетинг в банківському секторі
HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія
Як користуватися сайтом
Відеоінтерв`ю
Подкасти
Архіви
Архіви Народні рейтинги
Архіви Валютний ринок
Архіви Депозити
Архіви Банківські метали
Архіви Фондовий ринок
Архіви все про гроші
Архіви інше
Новини нафтогазу, значення та акценти
Пізня вечеря з Фунтиком
Будівельник завжди правий
Підсумки: Відео
Макропосиденьки в alyakа
Експертна думка
+
Додати
тему
Відповісти
на тему
Усі повідомлення
1 день
7 днів
2 тижні
1 місяць
3 місяці
6 місяців
1 рік
за зростанням
за спаданням
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
Теми
Відповіді
Перегляди
Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi
» Пон 30 гру, 2019 02:41
5
24855
Суб 17 лип, 2021 18:23
Alex2007
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN
» Вів 29 лип, 2014 22:34
2
9053
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV>
» Пон 30 бер, 2015 09:22
7
11050
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
Видалити встановлені форумом файли cookie
реклама
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97989)
17.09.2021
22:34
Эпидемия коронавируса в мире (37294)
17.09.2021
22:30
В Києві почали робити платним паркування на вулицях: 5... (3)
17.09.2021
22:28
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве (631)
17.09.2021
22:19
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD) (17114)
17.09.2021
22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
1.
Zebra
-
відповідь
в темі
Криптовалюты , рынок криптовалют
2.
Сибарит
-
відповідь
в темі
Валютный рынок в контексте ДС
3.
Striker
-
відповідь
в темі
Валютный рынок в контексте ДС
4.
Striker
-
відповідь
в темі
Валютный рынок в контексте ДС
5.
orest
-
відповідь
в темі
Валютный рынок в контексте ДС
→ Весь рейтинг Топ-відповідей
1.
clientage
2.
zzzzzz
52
3.
zzzzzz
27
→ Весь рейтинг Топ-користувачів
Розсилка найцікавішого на нашому форумі за тиждень
Статті про те, як економити, отримувати знижки, правильно підбирати кредит і не переплачувати банкам.
Підписатися
Дякуємо за підписку!
Перший лист чекайте наступного тижня.
Ви вже підписані на форумну розсилку.
В контексті FINANCE.UA
→ Розмістити оголошення
Топ новини
В Киеве начали действовать новые стандарты в транспорте
17.09.2021
Правительство предполагает падение гривны в 2022 году — проект госбюджета
17.09.2021
Миллиардер Рэй Далио назвал условие краха Bitcoin
17.09.2021
реклама
реклама
Реклама
Форуми Finance.ua
Народні рейтинги
Валюта
Кредити та інвестиції
Депозити
Фондовий ринок
Банківські метали
Казна
Форуми дяді Cаші та ін. авторів
Ринок праці та освіта
Ринок нерухомості
Страховий ринок
Все про гроші: інші фінансові ринки
Finance.ua: SUPPORT
Реклама на Форумі
Finance.ua
Валюта
Банківські метали
Кредит
Депозит
Фондовий ринок
Форум Finance.UA
Домашнi фiнанси
Міняйло
Новини
Конвертер валют
Депозитний калькулятор
Кредитний калькулятор
Акції та новинки
Корпоративний блог
Контакти
Реклама на Порталі
Карта Порталу
При використанні матеріалів даної сторінки посилання на
FINANCE.UA
обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА.
Конфіденційність
.
Powered by
phpBB
.