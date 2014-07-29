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Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:57
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26,91 на 30.09
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:06
Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:00
Поздоровляємо переможців VI етапу конкурсу:
І місце - Housane з похибкою трохи менше 5 копійок
ІІ місце - Faceless з похибкою трохи більше 11 копійок
ІІІ місце - Mayag з похибкою більше 13 копійок
Переможець за абсолютним рейтингом за третій квартал 2021 - Faceless з середньою похибкою 18,62 копійки.
ІІ місце - Mayag з похибкою трохи менше 19 копійок
ІІІ місце - Striker з похибкою трохи менше 24 копійок
Всім дякую за участь
Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Прогнози на 15.10 приймаються до кінця дня 02.10
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