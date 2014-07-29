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Додано: Суб 02 жов, 2021 16:05
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
спробую,
15.10 - 26,79
Додано: Суб 02 жов, 2021 16:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26.63 на середину жовтня
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:53
Серйозна компанія зібралася в цей раз, тим цікавіше буде.
26.85 на середину жовтня.
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