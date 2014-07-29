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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:05

<= 26,5
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:05

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

спробую,
15.10 - 26,79
Diman
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.63 на середину жовтня
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 18:53

Серйозна компанія зібралася в цей раз, тим цікавіше буде.

26.85 на середину жовтня.
Striker
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Повідомлень: 2390
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:44

26.63 на 15.10
Housane
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