ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

Додано: Нед 03 жов, 2021 23:03

Mayag написав: Завтыкал, если засчитают (все же выходные), от балды 27.00 Завтыкал, если засчитают (все же выходные), от балды 27.00

Вот Вы, допустим, угадаете и будет 27.00, я тогда в следующий раз тоже сделаю прогноз на день позже, не важно будет ли это выходной или нет. Пусть мне потом попробуют не засчитать. Зачем нарушать правила, если потом это снова приведёт к конфликту? У меня уже один раз так забрали медаль, когда я поменял свой прогноз уже после 12 ночи, считай на следующий день. Сразу появились недовольные и администрация решила вообще не давать ничего, и отдали победу человеку, который занял 3 место. Написали уже чёткие правила, нет, надо всё равно нарушать. Или играем по правилам, или я больше не участвую в этом конкурсе.