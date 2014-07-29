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Додано: Суб 02 жов, 2021 16:05
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
спробую,
15.10 - 26,79
Додано: Суб 02 жов, 2021 16:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26.63 на середину жовтня
Додано: Суб 02 жов, 2021 18:53
Серйозна компанія зібралася в цей раз, тим цікавіше буде.
26.85 на середину жовтня.
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:09
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
Завтыкал, если засчитают (все же выходные), от балды 27.00
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:03
Вот Вы, допустим, угадаете и будет 27.00, я тогда в следующий раз тоже сделаю прогноз на день позже, не важно будет ли это выходной или нет. Пусть мне потом попробуют не засчитать. Зачем нарушать правила, если потом это снова приведёт к конфликту? У меня уже один раз так забрали медаль, когда я поменял свой прогноз уже после 12 ночи, считай на следующий день. Сразу появились недовольные и администрация решила вообще не давать ничего, и отдали победу человеку, который занял 3 место. Написали уже чёткие правила, нет, надо всё равно нарушать. Или играем по правилам, или я больше не участвую в этом конкурсе.
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:15
Striker
Ой, всё Я ж забыл про прошлый срач, который развели 2 человека, как маленькие дети. Правила есть правила
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:31
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:31
Не я ж тогда начал срач. А тот, кто начал, тоже ничего не получил, так как сам нарушил до этого. Ничего не имею против Вас, просто снова будет прецедент и непонятно тогда зачем все эти правила написаны. Раз меня лишили награды типа за нарушение, то и я больше никому не позволю отходить от правил.
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