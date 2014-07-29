|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:53
Шановні, нагадую, завтра, 15.10.21, о 15:00 потрібно зафіксувати курси (допускається пізніше протягом дня до 18:00, або наступного дня до 18:00). Зафіксувати може будь-який учасник. Джерела на першій сторінці.
Особисто в мене не завжди є час і можливість.
Дякую.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 жов, 2021 16:17
31
25.9 радикально
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4433
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:33
Навіюють таке враження, що йде до посилення гривні.
Трохи піддамся навіюванню, 26,19 на останню дату місяця.
Якось дивно, що жовтень - найдешевший доллар у 2021 році, але я не проти цього.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 470
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:59
31.10.2021 - 26,45
-
sergikkc007
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 21.04.20
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|