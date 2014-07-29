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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1712171317141715
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:53

Шановні, нагадую, завтра, 15.10.21, о 15:00 потрібно зафіксувати курси (допускається пізніше протягом дня до 18:00, або наступного дня до 18:00). Зафіксувати може будь-який учасник. Джерела на першій сторінці.
Особисто в мене не завжди є час і можливість.
Дякую.
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:17

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25.9 радикально :mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:33

Навіюють таке враження, що йде до посилення гривні.
Трохи піддамся навіюванню, 26,19 на останню дату місяця.
Якось дивно, що жовтень - найдешевший доллар у 2021 році, але я не проти цього.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 18:59

31.10.2021 - 26,45
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 19:31

26.71 на 31.10.2021 р.
Patrick
 
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