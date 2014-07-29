ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:53
Шановні, нагадую, завтра, 15.10.21, о 15:00 потрібно зафіксувати курси (допускається пізніше протягом дня до 18:00, або наступного дня до 18:00). Зафіксувати може будь-який учасник. Джерела на першій сторінці.
Особисто в мене не завжди є час і можливість. Дякую.
10/9/9
Повідомлень: 470
З нами з: 10.09.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 134 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 жов, 2021 16:17
31
25.9 радикально
proftpd66
1
Повідомлень: 4460
З нами з: 22.12.16
Подякував: 347 раз.
Подякували: 227 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:33
Навіюють таке враження, що йде до посилення гривні.
Трохи піддамся навіюванню, 26,19 на останню дату місяця. Якось дивно, що жовтень - найдешевший доллар у 2021 році, але я не проти цього.
10/9/9
Повідомлень: 470
З нами з: 10.09.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 134 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:59
31.10.2021 - 26,45
sergikkc007
Повідомлень: 211
З нами з: 21.04.20
Подякував: 294 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:31
26.71 на 31.10.2021 р.
Patrick
Повідомлень: 1194
З нами з: 18.09.13
Подякував: 3342 раз.
Подякували: 1664 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:13
Patrick
Повідомлень: 1194
З нами з: 18.09.13
Подякував: 3342 раз.
Подякували: 1664 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 15 жов, 2021 20:57
ТАС 26,50
Альфа 26,48
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30166
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 7270 раз.
Профіль
3
7
3
Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:09
Поздоровляємо переможців I етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце -
Petro2004
з похибкою 1 копійка
ІІ місце -
Investor_K
з похибкою 3 копійки
ІІІ місце -
proftpd66
з похибкою 9 копійок
Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу
на
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь у конкурсі можна з будь-якого етапу
Прогнози на 31.10 приймаються до кінця дня 17.10
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30166
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1283 раз.
Подякували: 7270 раз.
Профіль
3
7
3
Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:36
31.10.2021 - 26.9
Цитрин
Повідомлень: 314
З нами з: 26.06.21
Подякував: 50 раз.
Подякували: 62 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 жов, 2021 20:13
26.37
Striker
Повідомлень: 2426
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 3559 раз.
Профіль
27
11
26
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор