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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26,83 на 31.10.21
Додано: Нед 17 жов, 2021 10:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26.20 - 31.10.21
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26.33 на 31,10,2021
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
31/10/21 - 26,77
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