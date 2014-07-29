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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26,83 на 31.10.21
orest
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.20 - 31.10.21
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:12

31.10.2021 - 26.53
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.33 на 31,10,2021
lamal
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

31/10/21 - 26,77
Shaman
 
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