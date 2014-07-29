|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 17 жов, 2021 10:25
26,83 на 31.10.21
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4031
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 6175 раз.
- Подякували: 5546 раз.
-
- Профіль
-
3
10
19
Додано: Нед 17 жов, 2021 10:32
26.20 - 31.10.21
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 11:12
31.10.2021 - 26.53
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5062
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 1412 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:12
26.33 на 31,10,2021
-
lamal
-
-
- Повідомлень: 78
- З нами з: 11.03.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 13:32
31/10/21 - 26,77
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 16:29
31.10.
26.95
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5306
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 577 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 жов, 2021 16:29
те ст
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6925
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 18:35
26.78 на 31.10
-
Mayag
-
1
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 09.01.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 жов, 2021 18:38
Продублюю попередній прогноз - 26.63 на кінець жовтня
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 30172
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1285 раз.
- Подякували: 7272 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|