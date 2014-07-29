на 31.10.21 18:14
ТАС 26,33
Альфа 26,39
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Додано: Нед 31 жов, 2021 18:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
доброе утро
на 31.10.21 18:14
ТАС 26,33
Альфа 26,39
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:33
Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - Striker з похибкою трохи менще 3 копійок
ІІ місце - sergikkc007 та Housane з похибкою трохи більше 5 копійок
ІІІ місце - lamal з похибкою трохи менще 7 копійок
Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу
Прогнози на 15.11 приймаються до кінця дня 02.11
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