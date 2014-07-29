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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1714171517161717
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

доброе утро :mrgreen:
на 31.10.21 18:14

https://obmen.lviv.ua/ 26.37
https://obmenka24.kiev.ua/ 26.45
https://obmenka.od.ua/ 26.35
https://obmenka.kharkov.ua/ 26.45
https://obmen.dp.ua/ 26.43
https://obmenka.vinnica.ua/ 26.40
https://obmin.chernivtsi.ua/ 26.37
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 26.42
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26.43

ТАС 26,33
Альфа 26,39
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:33

Зображення

Поздоровляємо переможців II етапу конкурсу за четвертий квартал 2021:
І місце - Striker з похибкою трохи менще 3 копійок
ІІ місце - sergikkc007 та Housane з похибкою трохи більше 5 копійок
ІІІ місце - lamal з похибкою трохи менще 7 копійок

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)
Взяти участь (або продовжити) у конкурсі можна з будь-якого етапу

Прогнози на 15.11 приймаються до кінця дня 02.11
Faceless
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15.11.2021 - 26,49
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