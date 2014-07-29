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Додано: Пон 01 лис, 2021 21:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
26.63 на 15/11
Додано: Вів 02 лис, 2021 10:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
15.11.2021 - 26.25
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:34
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
15.11.21 - 26.35
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:29
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
15.11.2021
26.43
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