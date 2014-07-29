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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:43

26.50 на 15.11
yurko81
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

26.63 на 15/11
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

15.11.2021 - 26.25
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

15.11.21 - 26.35
orest
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

15.11.2021

26.43
холява
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:25

15.11.2021

25.9 :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 19:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

15.11.2021 - 26.29грн/дол
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:20

15.11.21 - 26.40
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)

На середину листопада - 26,34
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:54

15.11.2021 - 26.31грн/дол
sergey_sryvkin
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